В России появились новые гаджеты Apple

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AirTag был представлен в апреле 2021 года. Метка создана для отслеживания вещей и ее можно положить в сумку или кошелек, либо со специальным брелком повесить на ключи или сумку. Гаджет подключается к iPhone владельца по беспроводной связи и передает данные о своем положении. При этом он не имеет собственного GPS-чипа, и все данные о своем местонахождении передаются через сеть «Локатор», в которую входят все iPhone и другие устройства Apple.

Как работает AirTag

Корпус метки защищен от воды и пыли по стандарту IP67 и выполнен из белого глянцевого пластика и нержавеющей стали. Под крышкой находит стандартная батарейка СК3032, которую можно самостоятельно поменять. Корпус также встроен динамик, который может издавать звуки в случае утери метки. При первом подключении к iPhone с последней версией iOS система предлагает выбрать назначение AirTag, а в приложении «Локатор» устройство можно отследить, изменить назначение, удалить, включить звуковой сигнал или перевести в режим пропажи.

Запуск звукового сигнала необходим, если метка находится в пределах одного помещения, и ее просто нужно найти. При этом режим пропажи нужен при потере вещей с метками где-то вне дома. В таком случае в приложении «Локатор» появится место последнего подключения, и по мере нахождения других iPhone в радиусе ее действия эти данные будут обновляться. Также другому пользователю может прийти уведомление о том, что он нашел чужую метку и контактные данные владельца. Если же метку найдет пользователь Android, то ему достаточно поднести свой телефон к AirTag, чтобы определить, чей гаджет он нашел.

При этом геопозиция и история перемещения метки хранится на iPhone пользователя, так как сама AirTag не имеет средств определения местоположения. Также данные с других смартфонов, которые попали в поле действия AirTag, передаются анонимно в зашифрованном виде, и эта информация доступна лишь владельцу метки. В обратном случае, если метку пытаются использовать для нежелательного отслеживания другого человека, AirTag пришлет уведомление об этом, после чего запустит звуковой сигнал.

В России возможности AirTag ограничены

Из-за запрета на использование в России и ряде других стран технологии UWB (Ultra-Wide Band, сверхширокополосная связь), возможности AirTag в стране ограничены. С аналогичными проблемами столкнулась и Samsung при запуске своих Galaxy SmartTag, однако компания выпускает версию без поддержи UWB, а продвинутая версия с этой технологией просто не продается. Для работы этой технологии нужны частоты в диапазоне от 6,2 до 8,2 гигагерца, права на использование которых на территории России у Apple пока нет. Однако в ноябре 2020 года сообщалось, что госкомиссия по радиочастотам согласилась выделить компании требуемые частоты для тестирования UWB.

Эта технология позволяет увеличить дальность действия метки до 300 метров. Так, в США и других странах благодаря этой технологии можно определить точное положение AirTag, когда как в России отображается лишь примерное положение. В том числе эта же технология позволяет в режиме дополненной реальности построить маршрут до метки.

Чип U1, использующий UWB, впервые представили вместе с iPhone 11, но в России он отключен. Он позволяет передавать данные на небольшие расстояния на скорости до 480 мегабит в секунду. С этой же технологией работают HomePod mini — пользователь может моментально запустить музыку на колонке коснувшись ее корпуса смартфоном. Это же позволяет определить конкретного пользователя и запустить его рекомендации.