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Хакеры назвали два способа заражения смартфона опасными вирусами

Ura.Ru
1 час назад
Вирусы могут оказаться в смартфоне путем скачивания непроверенных файлов и установки фейковых приложений популярных сервисов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали хакеры Сергей Варской и Сергей Голицын.
Раскрыты два способа заражения смартфона опасными вирусами
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
«Вирус на смартфоне может появиться по очень распространенному варианту: это загрузка файла. Всякие трояны (вредоносная программа, проникающая в гаджет под видом легитимного программного обеспечения — прим. URA.RU), вирусы появляются за счет этого. Включают в основу только android-системы, там, где загрузка файла разрешена», — сказал Варской.
Еще одним распространенным способом является попадание вируса в смартфон с загрузкой фейкового приложения, заявил в беседе с URA.RU хакер, специалист по компьютерной безопасности Сергей Голицын. «Вы можете искать приложение Youtube в Google, а попадете на поддельный Youtube. Скачаете его, а она потом у вас похитит пароли от банковских карт или еще что-нибудь. Какие-нибудь вредоносные программы закачает», — объяснил собеседник агентства.
По словам Варского, если вирус все же оказался в смартфоне, то следует понять, какой ущерб он нанес системе. «Если он просто „пожрал“ несколько файлов, то его необходимо просто удалить это приложение, отсканировать телефон антивирусом, а позже система просто предложит перезагрузить телефон. Если оно „пожирает“ саму операционную систему, то также удалить и сбросить телефон до заводских настроек, потому что некоторые фрагменты системных файлов будут в любом случае повреждены», — отметил хакер.
Гаджеты,Google,
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