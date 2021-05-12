Раскрыты два способа заражения смартфона опасными вирусами

По словам Варского, если вирус все же оказался в смартфоне, то следует понять, какой ущерб он нанес системе. «Если он просто „пожрал“ несколько файлов, то его необходимо просто удалить это приложение, отсканировать телефон антивирусом, а позже система просто предложит перезагрузить телефон. Если оно „пожирает“ саму операционную систему, то также удалить и сбросить телефон до заводских настроек, потому что некоторые фрагменты системных файлов будут в любом случае повреждены», — отметил хакер.