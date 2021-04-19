В смартфонах появятся "шпионские" селфи-камеры

Подэкранные фронтальные камеры, которые практически незаметны взгляду пользователя, будут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году. Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Ice universe.

Фото: © РИА Новости. Евгений Биятов © РИА Новости. Евгений Биятов

Ожидается, что компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года. Устройства от Samsung и Oppo, использующие подоконный датчик, будут складными, а первым Xiaomi с этой технологией станет Mi Mix 4.

Новая технология предполагает использование на участке дисплея, под которым располагается фотосенсор, комбинации из органических и неорганических материалов. Это делает небольшую площадь прозрачной для камеры, но на глаз неотличимой от всего остального экрана.