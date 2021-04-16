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Рассиянам раскрыли секрет дешёвого ремонта смартфона

News.ru
31 минуту назад
Самый бюджетный вариант избавления от мелких царапин на стекле смартфона назвал аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин. Он предложил не сдавать телефон в ремонтную мастерскую, а самостоятельно приобрести пасту ГОИ и отшлифовать его.
Раскрыт секрет дешёвого ремонта смартфона
Фото: pixabay.compixabay.com
Если какая-то очень маленькая царапина на камере, то ее можно попробовать самостоятельно зашлифовать пастой ГОИ. Это такая зеленая паста, которая поставляется в виде бруска, — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.
При незначительных повреждениях, стекло или пластик оберегает модуль камеры, но царапины могут остаться.
Также Шатилин призвал обратить внимание на, так называемое, жидкое стекло. Оно способно убрать царапины не только с телефона, но и любых стёкол, в том числе камер.
Однако специалист призвал не заниматься ремонтом смартфона самостоятельно, если между объективом камеры и стеклом находится пыль или конденсат после попадания воды. Ещё одна причина бежать к мастеру — программные и аппаратные дефекты камеры.
Современные смартфоны при помощи специальных программ способны определить возраст человека. Правда, пока они справляются с задачей не слишком успешно. Об этом рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко, писал ранее NEWS.ru.
Гаджеты,Общество,Илья Шатилин,ИА Sputnik,
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