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Раскрыты способы продлить жизнь ноутбука

Lenta.ruиещё 8
10 часов назад
Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин раскрыл способы продлить жизнь ноутбука в беседе с радио Sputnik.
Названы способы продлить жизнь ноутбука
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Эксперт отметил, согласно статистике, цикл замены ноутбука в России составляет примерно четыре года. По его словам, чтобы продлить срок службы техники, необходимо следовать нескольким простым правилам.
Так, нельзя позволять аккумулятору ноутбука полностью разряжаться. «Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика», — пояснил Рябинин.
Второе правило заключается в соблюдении температурного режима, поскольку литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару. Специалист подчеркнул, что оптимальная температура для работы ноутбука — от плюс 10 градусов до плюс 30. Хранить технику он посоветовал при температуре от минус 25 градусов, до плюс 45. «Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку», — предупредил Рябинин.
Ранее сообщалось, что рост цен на ноутбуки и дефицит этой техники в России может возникнуть из-за проблем с поставками чипов и других комплектующих. С такими затруднениями индустрия столкнулась на фоне пандемии коронавируса. По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние полгода сильнее всего подорожала техника нижней ценовой категории.
Гаджеты,Дмитрий Рябинин,Mail.ru Group,ИА Sputnik,
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