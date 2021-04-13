Названы способы продлить жизнь ноутбука

Эксперт отметил, согласно статистике, цикл замены ноутбука в России составляет примерно четыре года. По его словам, чтобы продлить срок службы техники, необходимо следовать нескольким простым правилам.

Второе правило заключается в соблюдении температурного режима, поскольку литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару. Специалист подчеркнул, что оптимальная температура для работы ноутбука — от плюс 10 градусов до плюс 30. Хранить технику он посоветовал при температуре от минус 25 градусов, до плюс 45. «Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку», — предупредил Рябинин.