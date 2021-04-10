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Google выпустит умные часы в простом и элегантном дизайне

Ferra.ru
1 час назад
О том, что Google может выпустить умные часы, слухи ходят ещё с 2016 года. Ожидается, что Pixel Watch всё-таки могут выйти уже в 2021 году вместе со смартфонами Pixel 6 и Pixel 5a. В сети даже появились изображения будущих новинок.
Google выпустит умные часы в элегантном дизайне
Фото: Ferra.ruFerra.ru
По информации источников, Pixel Watch будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 4100, а в качестве операционной системы получат гугловскую Wear OS.
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился неофициальными рендерами будущих часов. Они сделаны на основе известной Проссеру информации.
Если верить инсайдеру, Pixel Watch получат очень простой и элегантный дизайн: круглый циферблат с одной кнопкой сбоку. Ремешок у них будет довольно тонкий, Google представит его в нескольких цветах.
Выглядит это всё неплохо, поэтому интересно всё-таки дождаться анонса устройства и узнать его цену.
Гаджеты,Наука и техника,Google,
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