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Xiaomi показала «микроскопную» фотографию новейшего смартфона Mi 11i

Ferra.ruиещё 2
10 апреля 2021
Несколько дней назад Xiaomi представила свой новый доступный флагман — Mi 11i. Сейчас же компания решила поделиться фотографиями, сделанными на устройство. Одно из них напоминает снимок, сделанный не на смартфон, а на какой-то микроскоп.
Xiaomi показала «микроскопное» фото смартфона Mi 11i
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
На представленных изображениях можно увидеть украшение, снятое в двух разных масштабах. И если в обычном «размере» фото качественное, но не особо интересное, то приближенный вариант удивляет своей детализацией и качеством.
Напомним, что основная камера Xiaomi Mi 11i представлена модулями на 108, 8 и 5 Мп. При этом в основу смартфона лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Ёмкость аккумулятора смартфона — 4520 мАч, есть быстрая проводная зарядка на 33 Вт.
Ferra
Базовая версия девайса представлена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Просят за такую модификацию 650 евро (59,9 тыс рублей).
Гаджеты,Наука и техника,Садоводство,Qualcomm,
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