Названы самые мощные iPhone

Топовый флагман iPhone 12 Pro Max занял шестое место в рейтинге самых мощных гаджетов Apple . Полный список устройств опубликован на сайте бенчмарка AnTuTu.

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По результатам тестирования производительности за март 2021 года первое место в рейтинге самых мощных мобильных Apple-девайсов занял 12,9-дюймовый iPad Pro третьего поколения. Планшет с процессором Apple A12X Bionic, четырьмя гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти набрал 727 тысяч баллов. На втором и третьем местах разместились 12,9-дюймовая и 11-дюймовая версии iPad Pro 4, получившие соответственно 717 и 712 тысяч очков.

Весь топ-5 мобильных гаджетов американского бренда заняли планшеты — в первую пятерку также вошли 11-дюймовый iPad Pro третьего поколения и iPad Air четвертого поколения. Самым мощным смартфоном составители рейтинга назвали iPhone 12 Pro Max. Модель имеет актуальный чип Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Специалисты отметили, что на седьмую позицию неожиданно вышел iPhone 12 mini — самый доступный смартфон Apple в актуальной линейке. Замыкают топ-10 iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В отчете говорится, что занявший последнее место iPhone 11 Pro Max оказался единственным гаджетом, который набрал меньше 600 тысяч баллов. Однако разница в производительности между всеми актуальными устройствами Apple не очень большая и вряд ли будет заметна пользователям.