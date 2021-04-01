Apple продавала ноутбуки с испорченным дисплеем

Apple в 2016–2017 годах сознательно продавала ноутбуки MacBook Pro с дефектом дисплея. Клиентам приходилось тратить сотни долларов на установку нового экрана, и теперь они решили добиться от компании компенсации в суде.

Фото: Jan-Willem Reusink, Flickr, CC BY 2.0 Jan-Willem Reusink, Flickr, CC BY 2.0

По утверждению истцов, Apple продавала ноутбуки MacBook Pro на 13 и 15 дюймов с дефектным шлейфом подключения дисплейного модуля к системной плате. Конструкция была слишком хрупкой и ненадёжной, из-за чего со временем на экране возникал так называемый «эффект сценического освещения». Cначала подсветка дисплея становилась неравномерной, а затем и вовсе исчезала.

Проблему стали широко освещать в СМИ в январе 2019 года, но Apple игнорировала жалобы. Устранить дефект простым ремонтом было невозможно, клиентам приходилось платить по $600 за установку нового блока дисплея, хотя сам бракованный шлейф стоил $6. Появилась даже петиция с требованием к компании признать проблему и сделать ремонт бесплатным.

Вместо этого Apple начала выпускать MacBook Pro с изменённым шлейфом — он сохранил форму и толщину, но при этом стал на несколько миллиметров длиннее. Как утверждали участники сообщества iFixit, своим почти незаметным новшеством компания попыталась решить проблему с дисплеем, но официально её равно не признавала.

В мае 2019 года Apple всё-таки согласилась, что в её MacBook Pro 2016–2017 годов был брак, но якобы только в 13-дюймовых устройствах. По данным компании, проблема затронула лишь «очень незначительный процент» 13-дюймовых MacBook Pro. Ремонт ноутбука она пообещала сделать бесплатным.

Пострадавших это не устроило, и они подали коллективный иск. В итоге окружной суд Северной Калифорнии согласился с утверждением истцов, что технологический гигант сознательно продавал бракованные компьютеры. Компании напомнили её же собственные утверждения, согласно которым каждое устройство перед выпуском тщательно тестируют.