Apple продавала ноутбуки с испорченным дисплеем

Apple
в 2016–2017 годах сознательно продавала ноутбуки MacBook Pro с дефектом дисплея. Клиентам приходилось тратить сотни долларов на установку нового экрана, и теперь они решили добиться от компании компенсации в суде.
Фото: Jan-Willem Reusink, Flickr, CC BY 2.0Jan-Willem Reusink, Flickr, CC BY 2.0
По утверждению истцов, Apple продавала ноутбуки MacBook Pro на 13 и 15 дюймов с дефектным шлейфом подключения дисплейного модуля к системной плате. Конструкция была слишком хрупкой и ненадёжной, из-за чего со временем на экране возникал так называемый «эффект сценического освещения». Cначала подсветка дисплея становилась неравномерной, а затем и вовсе исчезала.
Проблему стали широко освещать в СМИ в январе 2019 года, но Apple игнорировала жалобы. Устранить дефект простым ремонтом было невозможно, клиентам приходилось платить по $600 за установку нового блока дисплея, хотя сам бракованный шлейф стоил $6. Появилась даже петиция с требованием к компании признать проблему и сделать ремонт бесплатным.
Вместо этого Apple начала выпускать MacBook Pro с изменённым шлейфом — он сохранил форму и толщину, но при этом стал на несколько миллиметров длиннее. Как утверждали участники сообщества iFixit, своим почти незаметным новшеством компания попыталась решить проблему с дисплеем, но официально её равно не признавала.
В мае 2019 года Apple всё-таки согласилась, что в её MacBook Pro 2016–2017 годов был брак, но якобы только в 13-дюймовых устройствах. По данным компании, проблема затронула лишь «очень незначительный процент» 13-дюймовых MacBook Pro. Ремонт ноутбука она пообещала сделать бесплатным.
Пострадавших это не устроило, и они подали коллективный иск. В итоге окружной суд Северной Калифорнии согласился с утверждением истцов, что технологический гигант сознательно продавал бракованные компьютеры. Компании напомнили её же собственные утверждения, согласно которым каждое устройство перед выпуском тщательно тестируют.
Судебное разбирательство ещё продолжается. Истцы продолжат добиваться компенсации всех их расходов на ремонт, а также расширения программы бесплатного ремонта на 15-дюймовые MacBook Pro.