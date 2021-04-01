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Предустановка российского ПО обернулась скандалом

BFM.RUиещё 19
20 минут назад
С 1 апреля на всех продаваемых в России компьютерах, смартфонах и «умных» телевизорах должен быть установлен российский софт. Список приложений утвердили в начале года. В него попали в том числе сервисы «Яндекса».
Предустановка российского ПО обернулась скандалом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В законе говорится, что требование о предустановке распространяется только на устройства, выпущенные после этой даты. Но Samsung, что называется, не стал заморачиваться и встроил сервисы «Яндекса» в новые версии прошивок для всех актуальных моделей смартфонов. После апгрейда эти сервисы появились в ранее купленных устройствах.
Но возмущение вызвало не это, а то, что приложения «Яндекса» на смартфонах Samsung оказались неудаляемыми. После многочисленных публикаций в СМИ и ряда заявлений, в том числе российских чиновников, корейский производитель прокомментировал ситуацию. Компания предустанавливает неудаляемое российское ПО из-за сложности в трактовке закона, сказали ТАСС в пресс-службе компании.
Для владельцев смартфонов Samsung это не является чем-то принципиально новым. Комментирует руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников.
Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content-Review: «В законе ничего о возможности удалить не было. Закон у нас про предустановку. Наши законодатели обычно как думают? Захотелось нам что-то, давайте мы выпустим закон, а потом уж будем разбираться по ходу. Что касается Samsung, то, конечно, у него есть достаточно большая аудитория поклонников, на смартфонах топовой ценовой категории, то есть на флагманах, уже и раньше стояли эти приложения, «Яндекса» в том числе. И раньше их было невозможно удалить. Так что основная масса фанатов бренда уже с таким подходом своей любимой компании знакомы».
«Яндекс» поспешил заверить, что он тут ни при чем и вообще против того, чтобы софт был неудаляемым. Российская компания попросила корейского гиганта устранить проблему. Тут надо напомнить, что, когда принимался закон о предустановке российского ПО, многие комментаторы называли именно «Яндекс» его главным лоббистом.
О реакции «Яндекса» на ситуацию с неудаляемым ПО на смартфонах Samsung говорит издатель и главный редактор технологического ресурса TechFusion.ru Олег Капранов.
Олег Капранов, главный редактор технологического ресурса TechFusion.ru: «Были разные варианты того, как это будет реализовано. Вариант с неудаляемыми предустановленными приложениями, конечно, вызывает очень много негатива от пользователей, потому что большинство этих предложений и так пользователями устанавливаются. Это избыточная абсолютно мера. То, что все это происходит в его пользу, «Яндекс» никак не комментирует и тем самым подтверждает, что все это происходит в их интересах. «Яндекс» предпочел занять позицию, что он такой белый рыцарь, который защищает пользователей и который на самом деле за все хорошее».
Вслед за «Яндексом» против неудаляемых приложений выступило и Минцифры. И даже Владимир Путин прокомментировал ситуацию. После доклада главы министерства Максута Шадаева о ситуации с предустановкой российского ПО президент сказал, что «это не навязывается потребителю». «Они могут это и не использовать, так я понимаю», — отметил президент.
Комментирует политолог Павел Салин:
Павел Салин, политолог: «Поскольку это вышло в медийное поле, вполне возможно, что российские технологические компании отыграют назад, но с точки зрения аудитории, которая будет охвачена их услугами, это не приведет к серьезному оттоку. Большинство согласится с предустановленными моделями. Решения государства о предустановке российского софта столкнулось с противодействием западных технологических гигантов, и они решили использовать удобный рычаг, чтобы выторговать себе более конкурентные условия».
«Яндекс» уже сообщил, что опросил производителей гаджетов и сразу несколько, включая Huawei и Xiaomi, подтвердили, что не будут делать неудаляемыми сервисы российской компании. Остается лишь один вопрос — как будет выходить из этой ситуации Samsung, с которого все и началось. Чисто технологически, наверное, ничто не мешает корейскому гиганту выпустить новые прошивки, в которых приложения «Яндекса» можно будет удалять.
Гаджеты,Общество,Наука и техника,Интернет,Олег Капранов,Павел Салин,Сергей Половников,Максут Шадаев,Владимир Путин,Яндекс,ИТАР-ТАСС,Россия,
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