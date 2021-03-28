Названы лучшие смартфоны 2021 года

Лидером в категории «Лучший iPhone» стал смартфон от Apple
iPhone 12 Pro Max. Он оснащен быстрым процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем и возможностью подключения к сети 5G. Также данная модель имеет большую емкость аккумулятора, устройство может автономно работать до 7 часов, у него больший дисплей и улучшенные камеры. Но специалисты отметили, что смартфон достаточно тяжелый, поэтому его сложно использовать одной рукой. Цена на этот гаджет варьируется от 110 тысяч до 140 тысяч рублей в зависимости от объема памяти.