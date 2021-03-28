Названы лучшие смартфоны 2021 года

Аналитическая компания Consumer Reports опубликовала рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, которые она рекомендует пользователям к покупке в 2021 году.

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Лидером в категории «Лучший iPhone» стал смартфон от Apple iPhone 12 Pro Max. Он оснащен быстрым процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем и возможностью подключения к сети 5G. Также данная модель имеет большую емкость аккумулятора, устройство может автономно работать до 7 часов, у него больший дисплей и улучшенные камеры. Но специалисты отметили, что смартфон достаточно тяжелый, поэтому его сложно использовать одной рукой. Цена на этот гаджет варьируется от 110 тысяч до 140 тысяч рублей в зависимости от объема памяти.

Лучшим Android-телефоном стал Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, цена на который начинается с 75 тысяч и заканчивается 95 тысячами рублей. Среди положительных характеристик этой модели специалисты назвали длительное время работы, качественную фотосъемку и большой удобный дисплей.

В категории самых бюджетных смартфонов победителем стал OnePlus Nord N10 5G. Его можно купить за 20 тысяч рублей. Отмечается, что модель является самым дешевым устройством с возможностью подключения к 5G. Гаджет имеет хорошую батарею, при тестировании она проработала 41,5 часа. Но камера в телефоне оставляет желать лучшего, отметили аналитики.