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Путин одобрил штрафы за продажу гаджетов без российских программ

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения вводятся штрафы. Документ, одобренный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин одобрил штрафы за продажу гаджетов без программ РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Законом вносятся поправки в статью 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей»). Продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, повлечет за собой штраф.
Для должностных лиц его размер составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что закон был принят Госдумой 16 марта и одобрен Советом Федерации 17 марта.
В январе правительство утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».
Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России подписал в декабре 2019 года.
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