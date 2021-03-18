Apple представит новый iPad в апреле

По данным его источников, помимо усовершенствованного процессора, планшет будет оснащен улучшенной камерой. Обновленный процессор, как отмечается, не будет уступать в мощности представленному в ноябре M1. Новая модель будет схожа с нынешними iPad Pro, размеры экрана сделают аналогичными - 11 дюймов (около 27,9 см) и 12,9 (32,7) соответственно. Компания также намерена оснастить экран крупной версии планшета технологией mini-LED, которая позволит сделать изображение ярче и улучшить коэффициент контрастности.