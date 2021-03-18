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Раскрыт способ ускорить любой Android-смартфон 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Специалисты раскрыли способ ускорить любой Android-смартфон
Фото: pixabay.com
У смартфонов на Android есть некоторые скрытые возможности, которые могут ускорить их работу. Оптимизировать можно любое устройство, используя скрытые настройки операционной системы от Google.
Чтобы получить к ним доступ, специалисты издания Hi-Tech Mail.ru посоветовали активировать режим разработчика — он есть на любом аппарате. Для этого в «Сведениях о телефоне» нужно зайти в раздел «Сведения о ПО» и семь раз нажать на информационное сообщение «Номер сборки».
После всех манипуляций пользователь войдёт в режим разработчика и сможет, например, изменить настройки графического ускорителя. Для этого в «Аппаратном ускорении отрисовки» нужно поставить галочку напротив параметра «Запустить обработку графическим процессором».
Однако, предупреждают специалисты, этот способ ведёт к повышению расхода оперативной памяти.
А вот если активировать пункт «Отключение аппаратного наложения», то в приложениях на смартфоне уменьшится рябь, картинка станет более плавной.
Для снижения времени перехода между окнами эксперты советуют в пункте «Отрисовка» установить значение 0,5 x в «Анимации окон», «Анимации переходов» и в «Длительности анимации».
Как ранее писал NEWS.ru, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сравнил операционные системы iOS и Android. Бизнесмен признался, что не пользуется смартфонами фирмы Apple. Он заявил, что предпочитает использовать устройства на базе последней версии операционной системы Android.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Билл Гейтс , Microsoft , Apple , Mail.ru Group , Google
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