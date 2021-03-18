Специалисты раскрыли способ ускорить любой Android-смартфон

Все новости на карте

У смартфонов на Android есть некоторые скрытые возможности, которые могут ускорить их работу. Оптимизировать можно любое устройство, используя скрытые настройки операционной системы от Google

Чтобы получить к ним доступ, специалисты издания Hi-Tech Mail.ru посоветовали активировать режим разработчика — он есть на любом аппарате. Для этого в «Сведениях о телефоне» нужно зайти в раздел «Сведения о ПО» и семь раз нажать на информационное сообщение «Номер сборки».

После всех манипуляций пользователь войдёт в режим разработчика и сможет, например, изменить настройки графического ускорителя. Для этого в «Аппаратном ускорении отрисовки» нужно поставить галочку напротив параметра «Запустить обработку графическим процессором».

Однако, предупреждают специалисты, этот способ ведёт к повышению расхода оперативной памяти.

А вот если активировать пункт «Отключение аппаратного наложения», то в приложениях на смартфоне уменьшится рябь, картинка станет более плавной.

Для снижения времени перехода между окнами эксперты советуют в пункте «Отрисовка» установить значение 0,5 x в «Анимации окон», «Анимации переходов» и в «Длительности анимации».