В Роскачестве назвали опасные ошибки при зарядке смартфон

Аккумулятор смартфона может преждевременно износиться, если допускать ошибки при его зарядке. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

По её словам, самой распространённой оплошностью является оставление гаджета на зарядке ночью.

Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой, — также отметила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Насибулина считает ошибкой и использование «универсальных зарядок» из Китая. По её мнению, лучше пользоваться оригинальными адаптерами.

Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10–15 процентах. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда её заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов, — пояснила эксперт.

Если телефон быстро разряжается, следует проверить в настройках статистику потребляемой энергии. Когда проблема станет более ощутимой, гаджет лучше отнести в ремонт, подчеркнула Насибулина.

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