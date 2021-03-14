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В Роскачестве рассказали об ошибках при зарядке смартфона 

News.ru 49 минут назад
В Роскачестве назвали опасные ошибки при зарядке смартфон
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аккумулятор смартфона может преждевременно износиться, если допускать ошибки при его зарядке. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
По её словам, самой распространённой оплошностью является оставление гаджета на зарядке ночью.

Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой, — также отметила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Насибулина считает ошибкой и использование «универсальных зарядок» из Китая. По её мнению, лучше пользоваться оригинальными адаптерами.

Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10–15 процентах. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда её заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов, — пояснила эксперт.

Если телефон быстро разряжается, следует проверить в настройках статистику потребляемой энергии. Когда проблема станет более ощутимой, гаджет лучше отнести в ремонт, подчеркнула Насибулина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «очень опасное» приложение призвал удалить всех пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, киберэксперт Зак Доффман. По его словам, программа, призванная защитить конфиденциальность человека, работает с точностью до наоборот. В статье для журнала Forbes Доффман сообщил, что речь идёт о наборе бесплатных приложений SuperVPN.
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Гаджеты , Наука и техника , Forbes , "Российская газета" , Китай
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