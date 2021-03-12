В России начались продажи новой сверхбюджетной Nokia

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России нового сверхбюджетного смартфона Nokia 1.4. У него есть большой экран, долговечный корпус, двойная камера. А стоит он до 10 тысяч рублей.

Диагональ экрана новинки составляет 6,51 дюйма, разрешение HD+. Двойная камера состоит из модуля на 8 Мп с автофокусом и датчика для макросъёмки на 2 Мп. Селфи-камера тут 5-Мп. В качестве аппаратной основы смартфона выступает процессор Qualcomm Snapdragon 215. Ёмкость аккумулятора тут составляет 4000 мАч. Компания обещает, что аппарат будет держать заряд до двух дней.

Nokia 1.4 работает под управлением облегчённой операционной системы Android 10 (Версия Go). Позже он обновится на Android 11 (Версия Go). Обновления для системы будут приходить два года.

Купить Nokia 1.4 можно в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в розничных сетях партнёров. Смартфон в версии 2 + 32 ГБ стоит 7990 рублей, в версии 3 + 64 ГБ — 9 990 рублей. Вторая версия будет доступна для покупки во второй половине марта