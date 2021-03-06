В России резко подешевели iPhone 12 

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iPhone 12 Pro резко подешевел до 85 тысяч рублей в России . Обвал дошёл до 15% начальной цены. Оригинальная версия iPhone 12 также стала дешевле.

Изначально завышенная для российского рынка стоимость устройства начала уменьшаться сразу после исчезновения дефицита, — пишет Nation news со ссылкой на опрошенных экспертов.

Поставки в российские магазины выровнялись, и ажиотаж спал. Цена на iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта упала до 62 тысяч рублей.

При этом на официальном сайте Apple объявили, что телефон стандартной комплектации будет стоить 100 тысяч рублей, а на 512 гигабайт — 130 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что беспроводной магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов последнего поколения готовит к выпуску компания Apple. Корпус устройства будет выполнен из белого прорезиненного материала.

Специалисты Apple работают над этим уже год и хотели представить новинку публике через несколько месяцев после презентации линейки смартфонов iPhone 12.