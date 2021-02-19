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Bloomberg: Apple выпустит беспроводной магнитный аккумулятор для смартфонов 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Apple выпустит беспроводной аккумулятор для смартфонов
Фото: Reuters
Компания Apple разрабатывает беспроводный магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов последнего поколения. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации собеседников агентства, специалисты Apple работают над этой новинкой уже год и планировали представить ее широкой публике через несколько месяцев после презентации линейки смартфонов iPhone 12, состоявшейся в октябре прошлого года.
Беспроводный аккумулятор будет совместим с устройством MagSafe, предназначенным для мгновенного примагничивания и обеспечения более быстрой зарядки. Корпус аккумулятора скорее всего будет выполнен из белого прорезиненного материала. Будущая разработка, как поясняет Bloomberg, отличается от чехлов Smart Battery Case от Apple. Они предназначены для увеличения заряда аккумулятора и защиты, например, смартфона iPhone 11 Pro Max.
Основанная в 1976 году Apple, помимо смартфонов iPhone, производит ноутбуки MacBook, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $1,2 трлн.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Apple , Bloomberg , Нью-Йорк , США
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