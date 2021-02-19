В Роскачестве назвали причину возгорания смартфонов

При использовании неподходящего адаптера смартфон может перестать работать или даже загореться. Об этом рассказал радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко

По его словам, перед использованием нестандартных зарядных устройств ускоренного действия нужно проверить, поддерживает ли гаджет такую высокую мощность потребления. Узнать об этом можно, изучив технические характеристики телефона.

Для продления «жизни» аккумулятора важно также правильно пользоваться переносными зарядками. Кузьменко объяснил, что на некоторых китайских внешних аккумуляторах можно обнаружить два разъема, один из которых подает пять, а другой — 10 вольт.

«В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость», — указал специалист.