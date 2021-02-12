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Названы последствия утечки «базовой информации» со смартфона 

РИА Новости и ещё 2 39 минут назад
Названы последствия утечки «базовой информации» со смартфона
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Многие приложения запрашивают доступ к "базовой информации" со смартфона. Что будет, если эти данные попадут к мошенникам, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
При первом запуске новые приложения почти всегда просят предоставить доступ к тем или иным данным в памяти смартфона. При этом люди, как правило, даже не смотрят, какие разрешения у них запрашивают, и на все дают свое согласие, отметил Ульянов.

"Разработчики тоже об этом знают, поэтому запрашивают максимум разрешений для своих приложений. Это делается, чтобы лучше узнавать потребителя и продавать ему больше продуктов и услуг. Но мы понимаем, что данные, к которым мы разрешили доступ приложениям, могут утекать", — сказал эксперт.

К сожалению, эти данные могут распространяться дальше и попадать в руки третьим лицам, в том числе и мошенникам. Принято считать, что злоумышленникам нужны только банковские данные, но так называемая базовая информация вроде телефонов и имен ваших знакомых тоже входит в круг их интересов — это способ втереться в доверие, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion.

"Сейчас технические средства хорошо развиты и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации. В такой ситуации человек легче попадется на удочку мошенника", — предостерег Ульянов.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно предоставлять доступ к контактам на своем гаджете только проверенным и официальным приложениям, заключил эксперт.
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Гаджеты , Владимир Ульянов , ИА Sputnik
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