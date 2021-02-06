Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Samsung «распрощалась» с рядом популярных смартфонов 

РИА Новости и ещё 4 26 минут назад
Samsung «распрощалась» с рядом популярных смартфонов
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
Корпорация Samsung перестала выпускать обновления для ряда популярных смартфонов южнокорейского бренда. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.
Из списка устройств, которые будут получать обновления программного обеспечения, выпали Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 и Galaxy A7 2017. Таким образом, компания прекратила поддержку данных смартфонов.
При этом, согласно данным, размещенным на сайте компании, ежемесячные патчи безопасности будут получать смартфоны линеек Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 и другие устройства.
Ранее стало известно, что многие смартфоны Samsung 2019-2020 годов получат новый интерфейс OneUI 3.1, который вышел вместе с флагманом Galaxy S21.
Точная дата, когда новая прошивка начнет рассылаться на смартфоны Samsung, пока не раскрывается. Возможно, это произойдет в ближайшие месяцы.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии
Гаджеты , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение