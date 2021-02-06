Samsung «распрощалась» с рядом популярных смартфонов 

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Корпорация Samsung перестала выпускать обновления для ряда популярных смартфонов южнокорейского бренда. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.

Из списка устройств, которые будут получать обновления программного обеспечения, выпали Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 и Galaxy A7 2017. Таким образом, компания прекратила поддержку данных смартфонов.

При этом, согласно данным, размещенным на сайте компании, ежемесячные патчи безопасности будут получать смартфоны линеек Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 и другие устройства.

Ранее стало известно, что многие смартфоны Samsung 2019-2020 годов получат новый интерфейс OneUI 3.1, который вышел вместе с флагманом Galaxy S21.

Точная дата, когда новая прошивка начнет рассылаться на смартфоны Samsung, пока не раскрывается. Возможно, это произойдет в ближайшие месяцы.