Xiaomi запатентовала безрамочный смартфон

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Xiaomi запатентовала смартфон с экраном, обернутым вокруг корпуса. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Документ обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно изображениям, изобретенный смартфон имеет гибкий дисплей, который оборачивает корпус устройства со всех сторон. Судя по описанию, подобная конструкция делает переднюю и заднюю панель равноценными с точки зрения доступа к основным функциями устройства.

Компания зарегистрировала две концептуальные модели. Первая имеет выпадающий из верхнего торца модуль с камерами, вторая — экранный элемент в стиле выреза iPhone. В нем расположены фронтальная камера, разговорный динамик и датчики. Судя по всему, Xiaomi тестирует обе версии гаджета.

Прототип имеет порт USB-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъем под наушники. Точные характеристики девайса не раскрываются.

Журналисты заметили, что внешне устройство напоминает собой смартфон Mi Mix Alpha, который Xiaomi представила в 2019 году. Аппарат имел экран, расположенный по всей площади девайса. Компания оценила телефон в 20 тысяч юаней или около 234 тысяч рублей.