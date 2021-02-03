Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Стоимость нового iPhone 13 Pro станет рекордно высокой 

News.ru и ещё 1 52 минуты назад
Стоимость нового iPhone 13 Pro с одним терабайтом встроенной памяти побьёт предыдущие рекорды. Предполагается, что она составит $1699.
Политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объёмом накопителя, считают журналисты издания MyDrivers.
По мнению издания, при каждом увеличении памяти на 128 гигабайт цена устройства увеличивается примерно на $100. Так, в США iPhone 12 Pro с 128 гигабайтами памяти был оценён в $999 долларов, версии на 256 и 512 гигабайт — $1099 и $1299 долларов соответственно.
Новый iPhone 13 из-за пандемии получит обновленный Touch ID
Таким образом, iPhone 13 Pro с накопителем в один терабайт может быть оценён в США и Китае в $1699. При этом следует ожидать, что следующий аппарат линейки iPhone 13 Pro Max может быть ещё дороже. Однако смартфон с одним терабайтом встроенной памяти позволит пользователю не беспокоиться о хранении личных данных и съёмке фото и видео высокого качества.
Как писал NEWS.ru, по оценкам специалистов, себестоимость модели Apple iPhone X на 256 гигабайт составляет чуть более $412, что, в свою очередь, меньше его стоимости в России на $1188.
Самый дорогой компонент гаджета — OLED-дисплей от Samsung, который стоит $80. Далее следует 256-гигабайтный модуль NAND-памяти, который производит компания Toshiba. Разработчик iPhone платит за него $45. В свою очередь процессор Apple A11 Bionic производства TSMC стоит $26, а за 3D-сенсор для работы Face ID придётся отдать $25.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
News.ru: последние новости
В Роскачестве рассказали, как со смартфона крадутся данные В Роскачестве рассказали, как со смартфона крадутся данные Apple готовится вернуть в iPhone датчик отпечатков пальцев Apple готовится вернуть в iPhone датчик отпечатков пальцев iPhone и iPad получат функцию защиты данных пользователей iPhone и iPad получат функцию защиты данных пользователей
Комментарии 1
Гаджеты , Видео , Наука и техника , Apple , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение