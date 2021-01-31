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Новый iPhone 13 из-за COVID-19 получит обновленный Touch ID 

runews24.ru 25 минут назад
Новый iPhone 13 из-за пандемии получит обновленный Touch ID
Фото: Reuters
Компания Apple работает над новой технологией по биометрической идентификации. Ходят слухи, что в новом iPhone 13 появится дополнительная функция по сканированию отпечатка пальца.
Ранее в «яблочных» смартфонах подобная опция была, но разработчики сочли ее устаревшей и убрали. Согласно материалу в Wall Street Journal, технологию усовершенствуют оптическими датчиками.
Предполагается, что сканер поместят под экраном, он будет использоваться вместе с распознаванию пользователя по лицу. Но точно еще ничего неизвестно, нужно дождаться выхода очередной линейки iPhone.
Дополнить Face ID сканером отпечатка пальца решили в том числе из-за пандемии коронавируса. Многие владельцы смартфонов жаловались, что устройство не может их распознать из-за защитных масок.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , Wall Street Journal
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