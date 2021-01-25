Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 рассекретили инсайдеры 

РИА Новости 2 часа назад
Рассекречены характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6
Фото: depositphotos.com
Новое поколение популярного умного браслета Xiaomi Mi Band представят в начале лета 2020 года. Об этом сообщают сетевые информаторы.
Новинка получит название Mi Smart Band 6, а пока носит кодовое имя "Pangu". В очередной раз браслет выйдет в китайской и глобальной версии — первая получит чип NFC, а вот вторая, скорее всего, останется без возможности осуществлять бесконтактные платежи.
В носимом устройстве появятся функции, известные по продукции дочерней компании Xiaomi Huami. Так, браслет сможет измерять насыщение кислородом крови и поддержку голосового ассистента Alexa. Наконец, вырастет диагональ сенсорного дисплея, которая в пятом поколении составляет 1,1 дюйма. В гаджете ожидается появление встроенного GPS.
Изменится и программная составляющая — Xiaomi Mi Band 6 должен иметь до 30 режимов активности по сравнению с 11 у предшественника. Стоимость браслета пока не раскрывается, сейчас Mi Band 5 в России продается за 2 500 рублей.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Последние новости
Умер стендап-комик и актер Александр Шаляпин Умер стендап-комик и актер Александр Шаляпин В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Трампа назвали жалким неудачником
00:20
Трампа назвали жалким неудачником
В мире Политика
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
00:59
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение