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Samsung вслед за Apple отказалась от зарядника для смартфонов 

Lenta.ru и ещё 7 14 января 2021
Samsung вслед за Apple отказалась от зарядника для смартфонов
Фото: @UniverseIce
Samsung выпустила новый флагманский смартфон без зарядника в комплекте. Запись презентации, на которой состоялся релиз, доступна на YouTube-канале компании.
В ходе мероприятия Galaxy Unpacked представители корпорации объявили, что аппараты серии Galaxy S21 будут поставляться на рынок без зарядного адаптера в комплекте. Это решение объяснили заботой об экологии. Таким образом, кроме непосредственно самого смартфона комплект новых флагманов будет состоять из зарядного провода и документации.
Слухи о том, что корейская компания откажется от бесплатного адаптера, появились в конце прошлого года. Тогда журналисты обратили внимание, что в соцсетях Samsung исчезли высмеивающие Apple посты. В частности, в них говорилось, что пользователи смартфонов Galaxy всегда будут иметь в комплекте девайсов все самое необходимое.
В конце 2020 года Xiaomi вслед за Apple выпустила флагманский смартфон без комплектного зарядника. Однако после презентации Mi 11 компания объявила об акции, в рамках которой первые покупатели флагмана смогли получить адаптер бесплатно.
На презентации смартфонов серии iPhone 12 в середине октября Apple объявила о том, что перестанет комплектовать свои устройства зарядным адаптером и наушниками. Это решение объяснили заботой об экологии.
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Комментарии 1
Гаджеты , Apple
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