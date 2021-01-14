Samsung вслед за Apple отказалась от зарядника для смартфонов 

Samsung выпустила новый флагманский смартфон без зарядника в комплекте. Запись презентации, на которой состоялся релиз, доступна на YouTube-канале компании.

В ходе мероприятия Galaxy Unpacked представители корпорации объявили, что аппараты серии Galaxy S21 будут поставляться на рынок без зарядного адаптера в комплекте. Это решение объяснили заботой об экологии. Таким образом, кроме непосредственно самого смартфона комплект новых флагманов будет состоять из зарядного провода и документации.

Слухи о том, что корейская компания откажется от бесплатного адаптера, появились в конце прошлого года. Тогда журналисты обратили внимание, что в соцсетях Samsung исчезли высмеивающие Apple посты. В частности, в них говорилось, что пользователи смартфонов Galaxy всегда будут иметь в комплекте девайсов все самое необходимое.

В конце 2020 года Xiaomi вслед за Apple выпустила флагманский смартфон без комплектного зарядника. Однако после презентации Mi 11 компания объявила об акции, в рамках которой первые покупатели флагмана смогли получить адаптер бесплатно.