Россиян предупредили об опасности бесплатных SIM-карт

Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора с большой вероятностью оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для установления контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе. Использование такого "подарка" может обернуться различными неприятностями, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.

"Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент — вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами", — поясняет эксперт.

Мошенники могут перевыпустить карту и после этого все звонки и SMS-сообщения будут поступать на новую сим-карту. Сейчас масса сервисов и приложений, которые используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль. Будьте готовы лишится доступа к этим сервисам в случае использования бесплатных сим-карт, предупреждает он.

"Многие интернет-сервисы до сих пор используют SMS для доставки и другой конфиденциальной информации. Вместе с тем уже несколько лет короткие текстовые сообщения (SMS) признаны ненадежным средством информационных взаимодействий. Все чаще такой способ транспортировки данных дискредитирует себя и приводит к различным инцидентам", — отмечает Пудов.

Злоумышленники попытаются установить контроль над вашими аккаунтами — запросят сброс пароля и, если пароль приходит на номер выданной вам сим-карты, то они получают к нему доступ. Дальше вопрос лишь в том, каким образом они могут извлечь из этого выгоду: монетизировать трафик вашего аккаунта соцсети, разослать вашим друзьям просьбу "срочно помочь деньгами", использовать ваш аккаунт для рассылки фишинговых сообщений, перечисляет эксперт.