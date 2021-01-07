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Эксперт рассказал, как «разогнать» старый смартфон 

Прайм 9 минут назад
Как «разогнать» старый смартфон
Фото: © РИА Новости. Максим Блинов
Любой смартфон рано или поздно начинает "тормозить" и перестает работать. Это зависит от множества факторов — от времени использования, от работы аккумулятора, от работы процессора, количества установленных на него приложений. Для ускорения работы телефона есть смысл удалить приложения, которыми вы не пользуетесь, а также анимацию, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"В принципе если у вас есть достаточно денег, то, конечно же, спустя три-четыре года желательно заменить смартфон на новый, учитывая, что новые приложения требуют больше памяти, больше возможностей, быстрейшей работы процессора", — уточнил он.

Если вы ограничены в средствах, и смартфон вам очень дорог, то существуют несколько вариантов, которые позволяют "облегчить его жизнь".
Прежде всего, необходимо снести со смартфона те приложения, которые не используются. В среднем у активного пользователя стоит порядка ста приложений, из которых в лучшем случае он пользуется двадцатью. Все это занимает место в памяти и время на необходимое время от времени обновление.
Также необходимо убрать анимацию для того, чтобы облегчить работу процессора и обеспечить его лучшее функционирование.
Если смартфон совсем перестает работать, то можно сбросить его к заводским настройкам. При этом желательно сохранить резервную копию и затем либо восстановить ее на этом смартфоне, либо переписать ее на жесткий диск или на ноутбук, советует специалист.

"Стоит также использовать отключение геолокации и GPS, чтобы не тратились резервы смартфона на подобную составляющую, а если она вам необходима, то включать ее только при использовании программы", — заключил Кусков.

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Гаджеты , Наука и техника , Денис Кусков
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