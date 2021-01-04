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Москва

Эксперт заявила об опасности беспроводных зарядок для аккумулятора 

Профиль и ещё 6 6 минут назад
Чем опасна беспроводная зарядка для телефона
Фото: profile.ru
Беспроводные зарядки для смартфонов, часов, наушников становятся все более популярными. Некоторые считают, что они могут навредить устройствам и способствовать изнашиванию аккумулятора. Аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина объяснила, так ли это.

«Аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», — рассказала она РИА Новости. Она также отметила, что в целом батарея может изнашиваться быстрее, но ненамного. Эксперт рекомендует не использовать проводные и беспроводные зарядки одновременно, так как в этом случае аккумулятор сильно перегревается.

Ранее «Профиль» писал о том, как могут измениться смартфоны в 2021 году. Эксперт считает, что будет превалировать внедрение беспроводной зарядки, поскольку уже сегодня многие крупные игроки рынка отказываются от кабелей. По его мнению, крупные производители сосредоточатся на улучшении производительности процессора устройств, продлении срока службы батареи, улучшении характеристик экрана и предоставлении большого количества функций телефона.
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Гаджеты , Наука и техника , Миф , РИА Новости
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