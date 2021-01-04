Чем опасна беспроводная зарядка для телефона

«Аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», — рассказала она РИА Новости. Она также отметила, что в целом батарея может изнашиваться быстрее, но ненамного. Эксперт рекомендует не использовать проводные и беспроводные зарядки одновременно, так как в этом случае аккумулятор сильно перегревается.