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Эксперт рассказал, какими функциями снабдят смартфоны в 2021 году 

Прайм и ещё 1 9 минут назад
Какими функциями снабдят смартфоны в 2021 году
Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков
В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов, создании беспроводных источников подзарядки, улучшении работы экранов, а также снабжении телефона различными функциями. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"Говорить о будущем весьма затруднительно, особенно учитывая текущую развитие событий с пандемией, однако скорее всего, в 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка — компании будут потихоньку отказываться от кабелей и стараться подзаряжать различными станциями и другими вариантами", — говорит эксперт.

Также у многих производителей в приоритете будет создание безрамочных мобильных телефонов, которые позволят увеличить экран, его полноцветность и полноту представления информации.
Что касается приложений и функций, то смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и источником сбора медицинской информации.

"Так, в Apple Watch есть функция замера уровня кислорода, уже сейчас с помощью различных устройств можно производить замеры давления, а также проводить электрокардиограмму — пока несколько корявым способом, но потихоньку этот вопрос решается", — отметил эксперт.

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Гаджеты , Наука и техника , Телефонные мошенники , Денис Кусков , Apple , Москва
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