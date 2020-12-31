Как понять, что ваш смартфон взломали

Медленная работа телефона, периодическая быстрая разрядка аккумулятора, "зависание" могут быть признаками ошибок в коде вредоносной программы и свидетельством того, что он взломан. Взлом чаще всего осуществляется через скрытую установку вредоносного программного обеспечения на телефон пользователя, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Попадает такое ПО на телефон через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например, при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре", — добавляет он.

Надо понимать, что злоумышленники стараются проникнуть в телефон незаметным способом. Они разрабатывают программы, которые не требовательны к производительности телефона и к заряду аккумулятора.

Какое-то время телефон может вовсе не подавать признаков взлома. В такой период единственным сигналом, оповещающим о противоправных действиях, будут различные уведомления от приложений, банков и социальных сетей.

"Например, вам могут приходить сообщения, что вы вошли в банк-клиент или пользуетесь социальной сетью, в то время как вы спите или занимаетесь другими делами", — уточняет эксперт.

Позднее устройство, вероятнее всего, начнёт подавать признаки взлома уже самостоятельно.

"Вредоносное ПО не может быть в должной мере протестировано на предмет ошибок и багов — это слишком затратная процедура", — отметил специалист.

Как следствие, рано или поздно начнутся перебои в работе гаджета.