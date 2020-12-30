Планшетов от Xiaomi в России больше не будет

России отменена регистрация Xiaomi на торговый знак Mi Pad, под которым продавались планшеты китайской компании. О решении сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Представители корпорации из Купертино заявили, что Mi Pad сходен до степени смешения в отношении ее продуктов iPad, iPad mini и другими товарными знаками.

Палата по патентным спорам встала на сторону Apple и усмотрела в нейминге продукта Xiaomi признаки недобросовестной конкуренции. Как итог, название Mi Pad теперь лишено правовой охраны.

Европейское патентное бюро приняло подобное решение еще 3 года назад. На конец 2020 года на российском рынке планшеты Xiaomi Mi Pad не продаются.