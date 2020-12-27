Почему опасно использовать смартфон во время зарядки

Разговаривать по смартфону в то время, когда он подключен к зарядному устройству, нежелательно с точки зрения безопасности. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков

Специалист объяснил, что в процессе зарядки аккумулятора у устройства нагревается зарядный элемент. В случае, если на гаджете еще и находится плотный чехол, эффект нагревания усилится.

Кусков посоветовал отключать телефон от сети на время беседы. В случае же, если заряд совсем низкий и это сделать не выйдет, лучше говорить с собеседником по громкой связи.

«Это с точки зрения безопасности гораздо лучше», — цитирует его агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что вероятность того, что гаджет взорвется в руке, крайне мала, однако лишнего риска также лучше не допускать. Он добавил, что любое использование смартфона, будь то разговор или приложения, сделает зарядку более длительной.