Samsung привез в Россию ультрабюджетный смартфон Galaxy A02s 

Samsung Electronics объявила о новом для российского рынка смартфона, из линейки 2021 года — Samsung Galaxy A02s. Это довольно бюджетный гаджет с характеристиками начального уровня.

Смартфон получил большой (6,5 дюймов) дисплей с довольно скромным разрешением 720 x 1600 пикселей. За производительность Galaxy A02s отвечает не самый свежий чипсет Snapdragon 450, выполненный по 14-нанометровому техпроцессу. Доступны три конфигурации накопителя, каждая из которых оснащена лишь 3 ГБ ОЗУ: 32, 64 или 128 ГБ.

Трехсенсорный модуль смартфона состоит из трех камер на 12, 2 и 2 Мп. Недорогой смартфон оказался лишен сканера отпечатков пальцев. Galaxy A02s получил батарейку на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 ватт. Но последнюю придется докупать отдельно, комплектная "вилка" обеспечивает лишь 7,75 Ватт.

Стоимость на российском рынке пока не раскрывается. В Европе данный смартфон предложат в январе 2021 года за 150 евро (примерное 13 000 рублей по текущему курсу).