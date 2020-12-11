Названы постоянно замедляющие смартфон программы

Владимир Гриценко. Существенно затормозить работу современного смарфтона непросто — если это, конечно, не самая бюджетная модель или аппарат, которому уже несколько лет. Замедлить новые смартфоны и сократить время их автономной работы могут лишь тяжелые программы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ " Цифровой гражданин

"Замедление смартфонов на iOS и Android из-за приложений происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои "оболочки", а также различные антивирусы, клинеры", — отмечает эксперт.

По его словам, лучше не использовать встроенные веб-браузеры от производителя. Лучше предпочесть известные решения, например, Chrome, Firefox или Edge. Постоянно работающий антивирус вам не нужен, если вы устанавливаете приложения только из официальных магазинов.

"На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей — Facebook, YouTube, Instagram. Выход — или использовать облегченные версии этих приложений (доступны на Android), или использовать их мобильные веб-версии", — считает Гриценко.

Тормозить смартфон могут и системные процессы, к примеру, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника, синхронизация фотографий, бэкап системы и тп. Точно узнать об этом можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея". Там показано, сколько энергии потребляют те или иные приложения, однако полной информации все равно нет.

Гриценко советует ограничить работу программ в фоновом режиме или использовать облегченные версии сервисов — тогда телефон должен работать быстрее.