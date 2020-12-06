Оценена необходимость выключения роутера ночью

Эксперты по компьютерной безопасности оценили необходимость выключения Wi-Fi-роутера ночью. Их мнения узнала « Российская газета ».

По словам Олега Седова, директора по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар», время суток не влияет на безопасность устройства, поскольку атаку осуществляют роботы, а «они не работают по дням недели и рабочим часам». Он пояснил, что не следует забывать простые правила «кибергигиены» и поддерживать постоянный уровень безопасности устройств и приложений, эти правила действуют и для Wi-Fi-точек.

«Если у человека есть опасения, что кто-то может взломать его Wi-Fi, то я могу сказать, что для этого злоумышленник должен находиться в зоне действия Wi-Fi, то есть он должен быть в вашем доме или очень близко к нему», — добавил Луис Корронс из компании Avast.

Он также дал несколько советов по защите роутера от взлома.

Так, во-первых, необходимо поменять стандартные имя и пароль устройства. Во-вторых, следует включить шифрование WPA2 или WPA3, чтобы при подключении требовалось ввести пароль. В-третьих, во время настройки роутера также можно изменить SSID — имя сети Wi-Fi. Кроме того, специалист посоветовал отключить WPS, так как при нажатии этой кнопки любой человек сможет подключиться к Wi-Fi, и удаленное администрирование. По рекомендациям специалиста, не лишним будет обновить прошивку роутера и использовать инструмент мониторинга Wi-Fi.