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Эксперт рассказал, как смартфон определяет присутствие человека 

РИА Новости 20 минут назад
Как смартфон определяет присутствие человека
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Для этого у современных смартфонов есть множество сенсорных устройств. Распознание владельца происходит с помощью микрофона, камеры и гироскопа. Они показывают, находится ли человек рядом с устройством и держит ли его в руках, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Он отметил, что смартфоны Apple имеют встроенные датчики, с помощью которых смотрят за поведением пользователя, а затем выдают ему рекомендации и нужную рекламу.

"Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи. А такие комплементарные устройства, как умные часы, находясь в контакте с телом, видят даже психоэмоциональное состояние человека, замеряя его пульс и температуру тела", — отметил эксперт.

Есть устройства, оснащенные индикаторами слежки, о которой они оповещают своего хозяина. Но делают это они в зависимости, в том числе, от лицензионного соглашения, которое вы подписываете, когда включаете и активируете новый телефон, добавил Мясоедов.
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Гаджеты , Наука и техника
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