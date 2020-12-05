Названы особенности использования смартфонов зимой 

Все компоненты современных компьютеров плохо переносят холод. Особенно чувствителен к низким температурам аккумулятор, он быстро разряжается и может даже раньше времени выйти из строя. Уровень заряда на морозе тоже часто отражается некорректно: в какой-то момент у вас может быть 20% заряда, а через пару минут аппарат отключается, рассказал Дмитрий Рябинин.

Чтобы ваш смартфон благополучно пережил зиму и весной не пришлось его ремонтировать или покупать новый, эксперт советует использовать несколько простых приемов. И прежде всего не допускать переохлаждения гаджета.

"Главный совет — постараться держать смартфон ближе к телу. Это очень желательно при температуре минус 10‒15 градусов и обязательно при минус 20‒25 и ниже. При таких температурах большинство аппаратов будет очень быстро разряжаться и их даже нельзя будет зарядить, поскольку сработает встроенная система безопасности, которая есть во всех современных смартфонах. Сейчас самое время задуматься о правильной эксплуатации смартфонов, поскольку неправильная эксплуатация зимой может привести к обращению в сервисный центр и дополнительным расходам", — предупредил Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

Чтобы продлить жизнь смартфону, эксперт также посоветовал не использовать гаджет сразу после возвращения с холода в теплое помещение, а подождать не менее получаса.