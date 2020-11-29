Как «отлипнуть» от экрана смартфона

Проявляется зависимость от телефона вполне очевидно — человек постоянно держит гаджет в руках либо старается держать его в поле зрения. Даже во время важного разговора он поглядывает на экран, опасаясь упустить что-то важное. Привлечь его внимание к реальной беседе непросто, но возможно, рассказал агентству " Прайм " психолог Дмитрий Синарев.

"Общение человека со своим смартфоном — это одна из разновидностей изменённого состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность — "разбить" состояние", — советует психолог.

Не стоит призывать человека отложить устройство и включиться в беседу — это вряд ли возымеет успех. А вот достать свой телефон и предложить собеседнику вдвоем на время отложить их может быть более действенно. Это может вызвать злость, раздражение, удивление, но внимание привлечет, поясняет он.

"Чтобы прервать свою порочную связь с телефоном, достаточно научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Самое надёжное средство здесь — физические действия. Можно, отложив смартфон, сделать небольшую зарядку, немного пробежаться или быстро пройтись — подойдет любая физическая нагрузка", — говорит он.

Но это даст лишь кратковременный эффект. Если человек осознанно и постоянно предпочитает живому общению виртуальное, у него могут быть серьёзные психологические проблемы, с которыми нужно разбираться отдельно, заключил психолог.