Предустановку российского ПО на гаджеты перенесли

Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля — соответствующий законопроект внесен в Госдуму , сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ

Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В середине ноября комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который откладывает вступление в силу этой нормы до 1 марта.

"Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", — сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин , слова которого передала пресс-служба министерства.

По его словам, представители Минцифры неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. "Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", — отметил замминистра.

В понедельник было опубликовано постановление правительства, по которому российское ПО должно быть предустановлено на всех продаваемых в РФ смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах, произведенных после 1 января 2021 года. Также утвержден перечень ПО, в который, в частности, вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети; мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы, сервисы электронной почты и ряд других видов ПО.