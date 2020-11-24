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В Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Предустановку российского ПО на гаджеты перенесли
Фото: РИА Новости
Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля — соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В середине ноября комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который откладывает вступление в силу этой нормы до 1 марта.
"Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", — сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, слова которого передала пресс-служба министерства.
По его словам, представители Минцифры неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. "Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", — отметил замминистра.
В понедельник было опубликовано постановление правительства, по которому российское ПО должно быть предустановлено на всех продаваемых в РФ смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах, произведенных после 1 января 2021 года. Также утвержден перечень ПО, в который, в частности, вошли российские поисковики, интернет-браузеры, соцсети; мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы, сервисы электронной почты и ряд других видов ПО.
Ранее Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направляла в правительство письма с просьбой отсрочить обязательную предустановку ПО на неопределенный срок. При этом интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев говорил РИА Новости, что перенос сроков нецелесообразен — это продлит доминирование на рынке РФ глобальных игроков и не позволит улучшить конкурентную ситуацию и позиции российских компаний.
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Комментарии 1
Гаджеты , Наука и техника , Софт , Максим Паршин , Дмитрий Мариничев , Госдума , РИА Новости
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