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Эксперт перечислил опасные привычки владельцев смартфонов 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Перечислены опасные привычки владельцев смартфонов
Фото: pixabay.com
Разговоры по сотовому телефону во время зарядки аккумулятора, использование OLED-экрана при полной яркости, небрежное отношение — эти привычки владельцев смартфонов сокращают срок службы гаджета, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
По словам специалиста, срок службы аккумулятора — а значит, и самого смартфона — сокращается, если устройство используют при высоких температурах. В частности, это касается случаев, когда гаджет заряжают мощной «быстрой» зарядкой и одновременно разговаривают по видеосвязи.
OLED-экраны смартфонов имеют тенденцию к выгоранию, особенно если их используют при высокой яркости. Определенные технологии этому препятствуют, однако полностью устранить перспективу выгорания через три-четыре года пока невозможно, отметил Гриценко.
На сроке службы смартфона отрицательно сказывается привычка владельца к небрежному обращению. Тем, кто часто роняет гаджет, эксперт советует подобрать защитный чехол или специальное стекло. Однако следует помнить, что оно может привести к некорректной работе подэкранных датчиков отпечатка пальца.
Чтобы продлить срок эксплуатации аккумулятора, не стоит разряжать смартфон полностью «в ноль», также рекомендуется использовать технологии сбережения ресурса аккумулятора, рассказал Гриценко агентству «Прайм».
Ранее психологи рассказали, до какого возраста опасно давать детям гаджеты.
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Гаджеты , Общество , Владимир Гриценко
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