Россияне стали реже менять гаджеты 

За последние пять лет россияне стали в полтора раза дольше использовать гаджеты и реже их менять, сообщили в пресс-службе компании МТС, передает РИА Новости

Так, в 2020 году срок использования гаджетов увеличился на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2019 году абоненты МТС пользовались девайсами со средним возрастом 33 месяца, в 2018 — 30 месяцев, в 2017 — 28 месяцев. Кроме того, растет число пользователей, не меняющих гаджеты более трех лет: в 2015 году только 19,2 процентов россиян владели ими более 36 месяцев, в 2020 году их количество выросло до 48,7 процента.

Также сокращается число россиян, ежегодно покупающих новые модели. Среди абонентов МТС в 2020 году лишь 13 процентов заменили гаджеты возрастом менее одного года, а в 2019-м их было 18 процентов. При этом доля молодых людей в возрасте 15-25 лет, каждый год обновляющих гаджеты, почти не изменилась и составляет около 20 процентов.

Аналитики МТС связывают увеличение срока владения гаджетами в России с тем, что их технические характеристики позволяют пользоваться всеми актуальными цифровыми сервисами на протяжении нескольких лет. Поэтому смартфоны по своему восприятию стали близки к бытовой технике — их меняют после поломки, а не после выхода новой модели. Эксперты компании прогнозируют, что ситуация изменится с запуском сетей 5G и новых технологий вроде дополненной и виртуальной реальности или новых игр, требующих более высокой производительности гаджета.