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Россияне стали реже менять гаджеты 

Lenta.ru 17 минут назад
Россияне стали реже менять гаджеты
Фото: pixabay.com
За последние пять лет россияне стали в полтора раза дольше использовать гаджеты и реже их менять, сообщили в пресс-службе компании МТС, передает РИА Новости.
Так, в 2020 году срок использования гаджетов увеличился на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2019 году абоненты МТС пользовались девайсами со средним возрастом 33 месяца, в 2018 — 30 месяцев, в 2017 — 28 месяцев. Кроме того, растет число пользователей, не меняющих гаджеты более трех лет: в 2015 году только 19,2 процентов россиян владели ими более 36 месяцев, в 2020 году их количество выросло до 48,7 процента.
Также сокращается число россиян, ежегодно покупающих новые модели. Среди абонентов МТС в 2020 году лишь 13 процентов заменили гаджеты возрастом менее одного года, а в 2019-м их было 18 процентов. При этом доля молодых людей в возрасте 15-25 лет, каждый год обновляющих гаджеты, почти не изменилась и составляет около 20 процентов.
Аналитики МТС связывают увеличение срока владения гаджетами в России с тем, что их технические характеристики позволяют пользоваться всеми актуальными цифровыми сервисами на протяжении нескольких лет. Поэтому смартфоны по своему восприятию стали близки к бытовой технике — их меняют после поломки, а не после выхода новой модели. Эксперты компании прогнозируют, что ситуация изменится с запуском сетей 5G и новых технологий вроде дополненной и виртуальной реальности или новых игр, требующих более высокой производительности гаджета.
Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин раскрыл способ продлить срок жизни ноутбука. Он указал, что работа ноутбука зависит от аккумулятора. Чтобы защитить его от износа, важно правильно настроить электропотребление и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Кроме того, следует помнить, что аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки.
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Гаджеты , Общество , Дмитрий Рябинин , МТС , Mail.ru Group , РИА Новости
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