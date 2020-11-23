Найден способ сохранить «молодость» ноутбука 

Работа ноутбука во многом зависит от нормального функционирования его аккумулятора.

Работу ноутбука и, в частности, его аккумулятора можно продлить, следуя определенным правилам. Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт Дмитрий Рябинин

По его словам, следует правильно настроить электропотребление устройства и подмечать, какие приложения постоянно работают в фоновом режиме. Также помочь сохранить батарею компьютера в рабочем состоянии более длительный срок может использование функции экономии заряда батареи, которая начинает действовать при низком уровне заряда.

Специалист порекомендовал не допускать снижения заряда батареи ниже 20%. При этом, доводить аккумулятор до полной зарядки и, тем более, оставлять его подключенным к сети тоже не стоит.

Кроме того, при работе на ноутбуке следить нужно за температурными условиями.

«Работа при температуре ниже минус 10 градусов снизит срок службы аккумулятора», — объяснил Рябинин.

Он добавил, что включать сразу после мороза компьютер вредно для его функционирования. Негативно влияет на батарею также перегрев и перепады температур. Идеальной же для использования и хранения является умеренно прохладная среда.