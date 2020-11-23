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Найден способ сохранить «молодость» ноутбука 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Найден способ сохранить молодость ноутбука
Фото: ТК «Звезда»
Работа ноутбука во многом зависит от нормального функционирования его аккумулятора.
Работу ноутбука и, в частности, его аккумулятора можно продлить, следуя определенным правилам. Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт Дмитрий Рябинин.
По его словам, следует правильно настроить электропотребление устройства и подмечать, какие приложения постоянно работают в фоновом режиме. Также помочь сохранить батарею компьютера в рабочем состоянии более длительный срок может использование функции экономии заряда батареи, которая начинает действовать при низком уровне заряда.
Специалист порекомендовал не допускать снижения заряда батареи ниже 20%. При этом, доводить аккумулятор до полной зарядки и, тем более, оставлять его подключенным к сети тоже не стоит.
Кроме того, при работе на ноутбуке следить нужно за температурными условиями.

«Работа при температуре ниже минус 10 градусов снизит срок службы аккумулятора», — объяснил Рябинин.

Он добавил, что включать сразу после мороза компьютер вредно для его функционирования. Негативно влияет на батарею также перегрев и перепады температур. Идеальной же для использования и хранения является умеренно прохладная среда.
Ранее британские эксперты подсказали, как можно ускорить производительность медленно работающего компьютера. В качестве одного из способов было названо сокращение числа приложений и программ, которые запускаются одновременно с операционной системой.
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Комментарии 1
Гаджеты , Наука и техника , Дмитрий Рябинин , ИА Sputnik
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