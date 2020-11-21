Железка: Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro

Свою характеристику последней модели iPhone 12 Pro Павел Дуров уместил в небольшой пост в Telegram. Главная его мысль — Apple все еще пользуется технологиями Стива Джобса , не предлагает ничего кардинального нового и интересного и из года в год продает слегка улучшенную версию iPhone 5, который вышел еще в 2012 году.

Досталось от Дурова и дизайну последней модели: дескать, набор камер уродливый и выпирает, от так называемой челки и широких рамок так и не избавились и вообще — железяка-то корявая.

Business FM попросила экспертов разобрать мнение Дурова по полочкам. Все посчитали мнение основателя Telegram слишком радикальным. Если взять техническую часть, последний iPhone достоин того, чтобы называться новой версией флагмана Apple, считает ведущий программы «Сумма технологий» на Business FM Денис Самсонов

Денис Самсонов. ведущий программы «Сумма технологий» на Business FM: «Экран гораздо большего размера. У нового iPhone стал совершенно эволюционный процессор, сделанный по пятимиллиметровой технологии с потрясающей производительностью, которая открывает дополнительные возможности для приложения, в том числе для искусственного интеллекта. Они не всегда заметны пользователю в интерфейсе, но они реализованы в глубине ваших приложений. У нового iPhone особенно обновленная система фотографирования и возможности видео, другое дело — насколько обычному потребителю уже необходимо это качество. Но этот прирост в качестве достоин, чтобы считаться новой версией и говорить о новой ступени в технологии. Странно, что господин Дуров этого не заметил».

Также Павел Дуров сказал о финансовых показателях Apple (продажи iPhone в начале года упали на 21%) и сделал прогноз: с такой динамикой лет через пять-семь доля iPhone на мировом рынке окажется ничтожной. Падение более чем на 20% действительно было , но произошло в конце года, и только в Китае. Apple связывала это с переносом выпуска iPhone 12 из-за коронавируса. В итоге компания Тима Кука нарастила продажи Mac и iPad и по итогам квартала компенсировала потери, выручив почти 65 млрд долларов.

Дмитрий Рябинин. В чем прав Дуров, так это в том, что смартфоны в принципе перестали удивлять, считает руководитель HiTech Mail.ru

Дмитрий Рябинин руководитель HiTech Mail.ru «В последнее время на рынке смартфонов действительно наблюдается определенная стагнация: одни перестали именно зарабатывать в тех же масштабах, в которых зарабатывали ранее, другие не понимают, зачем нам покупать новый смартфон не то что каждый год, а даже раз в год. Компания давно уже берет лучшее из рынка и адаптирует под свою экосистему. И по-прежнему многие производители ориентируются на Apple, и это говорит о том, что компанию слишком рано списывать со счетов».

Павел Дуров уже не первый раз критикует Apple. Месяц назад он обвинил корпорацию в блокировке трех белорусских телеграм-каналов на смартфонах с системой iOS. А летом, как писали американские СМИ, Telegram подавал жалобу на Apple в Еврокомиссию за 30-процентные комиссии в приложениях App Store. Комментирует блогер Wylsacom Валентин Петухов

Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom: «Это, если честно, выглядит немножко стыдно из уст Павла Дурова. Мне кажется, он здесь должен чуть шире смотреть на вещи и понимать, что Apple сегодня и Apple десять лет назад — это абсолютно две разные компании. Огромный сделан рывок для того, чтобы как раз перестать быть зависимыми от продаж iPhone в чистом виде. Конечно, Стив Джобс — это такой рок-н-ролл от нейротехнологий, Кук — это все-таки управленец, это стабильность и совершенно другой подход, но это не отменяет заслуг компании. И я думаю, что корнями эта обида уходит в отказ Apple предоставить Telegram возможность размещать на собственной платформе магазин приложений».