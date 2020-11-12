Для чего нужно выключать смартфон на ночь

С точки зрения техники в выключении смартфона на ночь особого смысла нет, а вот психологически такой подход оправдан. В противном случае высок соблазн взять устройство с собой в постель и использовать в темноте, а это, согласно современным исследованием, вызывает проблемы со сном, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному (Режим чтения у Xiaomi, Night Shift у iPhone), она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза", — отмечает эксперт.

Такой подход способен сократить нагрузку на зрение, но нарушения сна, связанные с использованием смартфона в темноте, он не устраняет. Свечение экрана, даже в умеренном режиме, все равно сохраняется. Поэтому следует либо отключить устройство перед сном, либо отказаться от его использования за час до сна, советует она.