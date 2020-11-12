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Специалист рассказал, для чего нужно выключать смартфон на ночь 

РИА Новости и ещё 2 46 минут назад
Для чего нужно выключать смартфон на ночь
Фото: Pixabay / Dariusz Sankowski
С точки зрения техники в выключении смартфона на ночь особого смысла нет, а вот психологически такой подход оправдан. В противном случае высок соблазн взять устройство с собой в постель и использовать в темноте, а это, согласно современным исследованием, вызывает проблемы со сном, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному (Режим чтения у Xiaomi, Night Shift у iPhone), она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза", — отмечает эксперт.

Такой подход способен сократить нагрузку на зрение, но нарушения сна, связанные с использованием смартфона в темноте, он не устраняет. Свечение экрана, даже в умеренном режиме, все равно сохраняется. Поэтому следует либо отключить устройство перед сном, либо отказаться от его использования за час до сна, советует она.

"Также не следует оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Пусть лучше он немного разрядится к утру, но зато не будет риска, что это негативно скажется на сроке службы аккумулятора", — заключила Боровикова.

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Гаджеты , Наука и техника
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