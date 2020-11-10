Когда смартфону нужен полный сброс настроек

В Роскачестве рассказали, когда смартфону необходим полный сброс настроек. Делать это нужно по определенной схеме, передает агентство «Прайм»
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Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведевmir24.tv/ / Игорь Медведев
Так, не обойтись без сброса настроек, если вы решили продать свой гаджет. Кроме того, следует делать это при накопившихся ошибках системы или при выявленном вирусе. Эксперт советует запустить этот процесс только после того, как будут сохранены все важные файлы и контакты. Некоторые приложения также могут не восстановиться после сброса настроек.
Если ваш смартфон управляется iOS, вы можете выбрать сброс всех настроек до заводских или только определенных функций. У системы Android настройки корректируются исходя из модели гаджета. Как правило, предлагается и полный сброс настроек с удалением всех приложений, и очищение сетевых настроек, и удаление настроек телефона.
Специалист предупреждает, если после этих манипуляций решение проблемы не найдено, стоит обратиться в сервисный центр.