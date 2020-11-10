Когда смартфону нужен полный сброс настроек

Так, не обойтись без сброса настроек, если вы решили продать свой гаджет. Кроме того, следует делать это при накопившихся ошибках системы или при выявленном вирусе. Эксперт советует запустить этот процесс только после того, как будут сохранены все важные файлы и контакты. Некоторые приложения также могут не восстановиться после сброса настроек.