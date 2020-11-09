Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названы семь способов решения проблем с зарядкой смартфона 

РИА Новости 8 минут назад
Названы способs решения проблем с зарядкой смартфона
Фото: © Fotolia / radeboj11
Смартфон под управлением операционной системы Android может не заряжаться по множеству причин: от неисправного зарядного устройства до ошибки программного обеспечения, пишет Business Insider.
Издание дает ряд советов, как решить возникшую проблему.
Прежде всего рекомендуется попробовать использовать другую розетку, поскольку она может быть неисправна. Если это не помогло, проверьте кабель зарядного устройства. Осмотрите провод и поищите на нем потертости или повреждения. В случае, если они обнаружатся, используйте другой кабель.
Если проводом все в порядке, то проблема может быть в самом зарядном устройстве. Рекомендуется, в частности, убедиться, что оно правильно и полностью вставлено в розетку. Также для определения неисправности зарядного устройства рекомендуется подключить смартфон к компьютеру. Если устройство начнет заряжаться, проблема заключается в сетевом адаптере.
Кроме того, может быть неисправен зарядный порт самого смартфона. Издание рекомендует доверить ремонт этого узла специалистам из сервисного центра.
Проблема также может заключаться в работе программного обеспечения смартфона. Для начала попробуйте перезагрузить устройство. Если же это не помогло, "откатите" недавно установленные обновления операционной системы до предыдущей версии.
В случае, если все вышеперечисленные советы не возымели должного эффекта, вполне возможно, что у аккумулятора вашего устройства закончился срок службы. Установите новую батарею, после чего устройство начнет нормально заряжаться, подводит итог Business Insider.
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
00:22
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
01:11
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
00:59
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
00:35
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
00:16
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
03:05
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
04:01
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
00:12
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
00:54
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
00:33
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть