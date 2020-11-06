Раскрыты подробности об iPhone 13 

В 2021 году Apple выпустит четыре смартфона. Об этом сообщает издание MyFixGuide со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

В отчете аналитика говорится, что следующая линейка смартфонов Apple, как и актуальная, будет состоять из четырех аппаратов. Вероятнее всего, модели получат названия iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. По информации Мин-Чи Ко, важнейшим нововведением аппаратов серии станет улучшенная система основных камер.

Специалист заметил, что основным отличием камер следующего поколения от актуального окажется наличие измененного сверхширокоугольного объектива. Мин-Чи Ко заявил, что если соответствующий сенсор iPhone 12 Pro и Pro Max имеет апертуру f/2.4, то обновленный сенсор получит апертуру f/1.8. Также камеры устройств получат новую систему автофокуса. Эксперт обратил внимание, что речь идет исключительно о топовых гаджетах линейки — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Специалист заметил, что большую часть заказов — 70 процентов — на производство сенсоров для камеры получит тайваньская компания Largan Precision. Ранее Apple доверяла ей не более 50 процентов от общего числа заказов.