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В России открыли предзаказ на новые iPhone 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
В России открыли предзаказ на новые iPhone
Фото: Reuters
В России стартовали предзаказы на новые модели смартфонов от Apple — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.
Российские пользователи могут забронировать новые устройства на сайте компании Apple. Предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стартуют 6 ноября в 16:00 по московскому времени.
Для подписчиков Apple Care+ станет доступным оформление раннего предзаказа. iPhone 12 mini является самым дешевым смартфоном в новой линейке. Его стоимость начинается от 69,99 тысяч рублей. Смартфон iPhone 12 Pro Max можно будет приобрести по цене от 109,99 тысяч рублей.
Розничная продажа в России новых iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнется 13 ноября. На смартфоны IPhone 12 и iPhone 12 Pro, доступные с 23 октября, отмечался повышенный спрос в первую неделю продаж, передает «Федеральное агентство новостей».
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , РИА ФАН
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