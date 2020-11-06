В России открыли предзаказ на новые iPhone 

России стартовали предзаказы на новые модели смартфонов от Apple — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Российские пользователи могут забронировать новые устройства на сайте компании Apple. Предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стартуют 6 ноября в 16:00 по московскому времени.

Для подписчиков Apple Care+ станет доступным оформление раннего предзаказа. iPhone 12 mini является самым дешевым смартфоном в новой линейке. Его стоимость начинается от 69,99 тысяч рублей. Смартфон iPhone 12 Pro Max можно будет приобрести по цене от 109,99 тысяч рублей.

Розничная продажа в России новых iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнется 13 ноября. На смартфоны IPhone 12 и iPhone 12 Pro, доступные с 23 октября, отмечался повышенный спрос в первую неделю продаж, передает «Федеральное агентство новостей».