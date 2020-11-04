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Эксперт назвал признаки слежки через веб-камеру 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Раскрыты признаки слежки через веб-камеру
Фото: Ralf-Udo Thiele imagebroker.com, Globallookpress
Эксперт рекомендовал не совершать перед объективом компрометирующих действий или закрывать его.
Пользователь мобильного телефона, оборудованного веб-камерой, в стоянии установить факт возможной слежки за собой. Таким мнением поделился генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Наиболее характерные признаки слежения — "зависание" компьютера или телефона исключительно в те моменты, когда есть подключение к Интернету либо сразу после включения, а также появление неизвестных программ, которые здорово "притормаживают" работу, — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Подозрение должно вызвать также и самовольное включение камеры, добавил он. Избежать слежки можно несколькими способами, объяснил Щельцин.
Для начала необходимо отказаться от компрометирующих действий перед веб-камерой. Необходимо регулярно обновлять антивирусную программу на устройстве или использовать гаджет с закрывающимся объективом.
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Гаджеты , Общество , Арсений Щельцин
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