Раскрыты признаки слежки через веб-камеру

«Наиболее характерные признаки слежения — "зависание" компьютера или телефона исключительно в те моменты, когда есть подключение к Интернету либо сразу после включения, а также появление неизвестных программ, которые здорово "притормаживают" работу, — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».