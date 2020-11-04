Раскрыты признаки слежки через веб-камеру

Эксперт рекомендовал не совершать перед объективом компрометирующих действий или закрывать его.
Пользователь мобильного телефона, оборудованного веб-камерой, в стоянии установить факт возможной слежки за собой. Таким мнением поделился генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
«Наиболее характерные признаки слежения — "зависание" компьютера или телефона исключительно в те моменты, когда есть подключение к Интернету либо сразу после включения, а также появление неизвестных программ, которые здорово "притормаживают" работу, — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Подозрение должно вызвать также и самовольное включение камеры, добавил он. Избежать слежки можно несколькими способами, объяснил Щельцин.
Для начала необходимо отказаться от компрометирующих действий перед веб-камерой. Необходимо регулярно обновлять антивирусную программу на устройстве или использовать гаджет с закрывающимся объективом.